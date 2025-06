Reprodução/Instagram Bebê prematuro morre dentro de avião





Um bebê prematuro, nascido durante um voo da Jeju Air entre as Filipinas e a Coreia do Sul, morreu antes da aeronave pousar. A informação foi confirmada pela polícia do aeroporto de Incheon, onde o avião aterrissou no início da manhã de domingo (1).

Segundo o jornal The Korea Herald, a criança nasceu a bordo, mas não apresentava sinais vitais quando os socorristas chegaram. O bebê foi levado a um hospital próximo, mas já chegou sem pulso e teve a morte confirmada.

A mãe, uma mulher filipina de 30 e poucos anos, estava acompanhada do marido, da sogra e da filha. Ela viajava a partir de Clark, nas Filipinas, e estava entre a 23ª e a 25ª semana de gestação, de acordo com a agência Yonhap. Pelas regras da companhia aérea, gestantes com menos de 32 semanas podem embarcar sem restrições.

A polícia sul-coreana abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do nascimento e da morte do bebê. Como o voo era operado por uma empresa sul-coreana, o caso será tratado pelas autoridades do país, conforme prevê o direito internacional, que dá jurisdição ao país de origem da aeronave.

Um porta-voz da Jeju Air informou que a passageira não havia comunicado à empresa que estava grávida. “Por isso, não foi possível nos prepararmos para uma emergência médica. Ainda assim, fizemos o possível durante a situação a bordo” , afirmou.

Casos de partos durante voos são raros, mas já foram registrados outras vezes. Um estudo da Sociedade Internacional de Medicina de Viagem apontou que, entre 1929 e 2018, houve 74 nascimentos em voos comerciais, com 71 bebês sobrevivendo.