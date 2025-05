Reprodução/D. Álvarez-Alonso et al., Archaeol Antropol Sci (2025) Impressão digital nítida deixada por um neandertal





Arqueólogos na Espanha desenterraram o que se acredita ser a impressão digital humana mais antiga conhecida, após a escavação de um pedra que se assemelha a um r osto humano. Para os cientistas, a marca foi feita propositalmente por um neandertal, mergulhando o dedo em um pigmento vermelho há cerca de 43 mil anos.

A descoberta feita no abrigo rochoso de San Lázaro, no centro da Espanha, sugere que os neandertais eram capazes de fazer arte. A impressão está bem definida em um seixo de granito com coloração ocre, segundo a BBC.

Posição estratégica

A pesquisa, liderada por uma equipe da Universidade Complutense de Madrid, do Instituto Geológico e Mineiro da Espanha, da Unidade de Polícia Científica da Polícia Nacional Espanhola e da Universidade de Salamanca, foi publicada na revista Archaeological and Anthropological Sciences .

Pesquisadores analisaram a rocha granítica usando ferramentas como escaneamento 3D a laser, imagens multiespectrais e microscópio eletrônico. Com isso, descobriram uma clara impressão digital humana feita com pigmento ocre vermelho.

A "posição estratégica" do ponto vermelho levou os cientistas a considerá-lo uma evidência do "comportamento simbólico" dos neandertais.

"Esta é uma contribuição para a nossa compreensão da capacidade de abstração dos neandertais e de como esta pode ter sido uma das primeiras simbolizações faciais humanas na pré-história", disseram os autores do estudo.

Peritos forenses confirmaram que a impressão digital mantém padrões completos de cristas, bifurcações e pontos de convergência, que seria uma prova clara da ação intencional de um humano, provavelmente um neandertal do sexo masculino.

Pedra não é original do local descoberto

Reprodução/D. Álvarez-Alonso et al., Archaeol Antropol Sci (2025) Cientistas acreditam que pedra foi esculpida no formato de um rosto





A pedra, que mede 21 cm, não é típica do ambiente da caverna e parece ter sido trazida do Rio Eresma, a cerca de 5 km do local. Ela não tem marcas de uso e seu tamanho e formato são bem diferentes de outras ferramentas da era Mousteriana encontradas no mesmo local, de acordo com o estudo.

Para a revista em que a pesquisa foi publicada, o mais impressionante é o arranjo das características: duas pequenas reentrâncias simétricas acima de uma reentrância central maior, com um ponto ocre vermelho precisamente situado entre elas.

Simulações estatísticas de Monte Carlo revelaram que havia apenas 0,31% de probabilidade de que o alinhamento do ponto vermelho coincidisse com as reentrâncias por acaso, tornando mais provável que o neandertal estivesse tentando representar um rosto humano.

Os pesquisadores acreditam que a marca não foi acidental porque, de acordo com suas descobertas, o pigmento vermelho não existe naturalmente no abrigo, o que significa que ele foi "intencionalmente levado" para lá.





Neandertais

Os neandertais ( Homo neanderthalensis ) foram uma espécie humana que viveu na Europa e em partes da Ásia entre 400 mil e 40 mil anos atrás. Estudos indicam que, embora tivessem corpo, estrutura óssea e cérebro diferentes dos Homo sapiens, também apresentavam muitas semelhanças e chegaram a coexistir com eles.

Com boa capacidade intelectual, os neandertais eram capazes de produzir objetos, ferramentas e armas. Pesquisadores acreditam que eles também se comunicavam por meio da fala, embora não se saiba qual era o idioma ou a forma exata dessa comunicação.