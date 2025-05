Reprodução/X Briga entre pais interrompe formatura de crianças em escola





Cinco adultos foram identificados pela polícia após uma briga generalizada durante a formatura do jardim de infância na escola Faulk Elementary, em West Memphis, no estado de Arkansas (EUA). O caso aconteceu na quarta-feira (28), dentro do prédio escolar, e foi registrado por câmeras de segurança e celulares.

Nas imagens divulgadas pela emissora WREG, homens e mulheres trocam socos em um corredor enquanto outras pessoas tentam afastar as crianças. É possível ouvir gritos de alunos pedindo para que a briga parasse. Dois homens tentam conter a confusão, mas acabam participando da pancadaria.

Não houve registro de feridos. A causa da briga não foi informada.

Veja vídeo



NEW: Wild brawl breaks out between parents at an Arkansas kindergarten graduation Several adults fought in the hallway of West Memphis’ Faulk Elementary Children nearby screamed in fear as the fight broke out in the crowded corridor Men and women were involved, with parents… pic.twitter.com/SYbTcRhaR7— 🚨 #AshleyWeis 🇺🇸 #TOWNHALL host RedAmericaFirst (@AshleyWeis4) May 30, 2025





A direção da escola entregou à polícia os nomes dos envolvidos e afirmou que vai colaborar com as investigações. “Temos nosso próprio sistema de câmeras com som. Já reunimos todo o material. E, como somos uma comunidade pequena, já sabemos quem são essas pessoas” , disse o superintendente do distrito escolar, Eric Foister, à emissora Fox 13.

O distrito escolar anunciou que os adultos identificados foram banidos da unidade. Pais só poderão entrar no local para deixar ou buscar os filhos.

“A segurança dos alunos, funcionários e das unidades escolares é prioridade. Temos tolerância zero com comportamentos que coloquem pessoas em risco ou prejudiquem o ambiente de aprendizagem” , afirmou o distrito em nota oficial.

Foister declarou que irá colaborar com a polícia e que vai solicitar todas as medidas legais possíveis contra os envolvidos.