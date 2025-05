Reprodução Professor e aluno trocam socos em sala de aula no DF





O que começou como uma discussão em sala de aula terminou em agressão física contra um professor do Centro de Ensino Médio Asa Branca (CEMAB), em Taguatinga, no Distrito Federal. A cena violenta aconteceu na tarde de quinta-feira (22) e foi registrada por estudantes, ganhando repercussão nas redes sociais.

Segundo relatos e vídeos, o professor pediu que o aluno deixasse a sala após um episódio de indisciplina. Irritado, o estudante reagiu com ameaças ainda dentro da classe.

Veja vídeo



EH A PORRA DO MELHOR PROFESSOR DA ESCOLA, CARA MAS ZICA DO CEMAB E OS CARA TEM A CORAGEM DE BATER NELE VSFD, que bglh besta mano, namoral adolecente com sindrome de protagonista dono do mundo isso beira o ridiculo, vamo crescer, perder tempo futilidades, vtmnc geral mrm,tem q sfd pic.twitter.com/PnS9XRT9Mj — Luiz (@Luizcxcz) May 23, 2025





Do lado de fora, partiu para cima do docente com socos. Um segundo agressor também aparece nas imagens, dando chutes no professor, enquanto outros jovens assistem sem interferir.





A direção da escola levou o professor à delegacia para registrar boletim de ocorrência e realizar o exame de corpo de delito. A Secretaria de Educação do DF confirmou que a família do aluno foi chamada à escola nesta sexta-feira (23) e que a transferência do estudante está sendo considerada.

Ainda de acordo com a pasta, o uso de celular dentro da sala de aula é proibido, e os vídeos gravados durante o ataque serão analisados para que as medidas necessárias sejam tomadas.