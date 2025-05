Reprodução Diretora é afastada ao ser vista com pênis de borracha em escola





Uma diretora de escola municipal em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, foi afastada do cargo após ser flagrada em vídeo exibindo um pênis de borracha na porta de uma sala de aula.

A gravação, que circulou nas redes sociais nos últimos dias, mostra a servidora segurando e balançando o objeto enquanto ri ao lado de outra funcionária da unidade. O episódio gerou indignação entre pais de alunos e levou a Prefeitura a abrir um processo disciplinar. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O vídeo não deixa claro se havia crianças presentes no momento da gravação, mas uma mãe relatou que o filho, de apenas quatro anos, comentou ter visto o “piu” ao chegar em casa.

Veja vídeo







A Secretaria Municipal de Educação confirmou que a diretora e outras duas servidoras foram afastadas preventivamente enquanto o caso é apurado. Além da diretora, uma auxiliar de sala e uma manipuladora de alimentos terceirizada também estão sob investigação, embora o envolvimento delas na situação não tenha sido especificado.

Em nota, a Secretaria classificou a conduta como “incompatível com o serviço público” e reforçou que atitudes do tipo ferem os princípios de ética e responsabilidade exigidos de servidores.

“A Secretaria Municipal de Educação repudia veementemente a conduta adotada e reitera que não compactua com atitudes dessa natureza, nem com qualquer comportamento que vá de encontro aos princípios da ética, do respeito e da responsabilidade que devem nortear a atuação dos servidores públicos” , afirmou o comunicado.