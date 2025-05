Reprodução/TV Anhanguera Placa de aviso que fica no portão da casa, segundo a TV Anhanguera





Um bebê de 10 meses morreu após ser atacado por um cachorro de grande porte, no Jardim América, em Goiânia (GO), nesta terça-feira (27). A criança chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

De acordo com os bombeiros, além do menino de 10 meses, a mãe do bebê e uma outra mulher que estava na casa também foram atacadas pelo cachorro. Elas foram atendidas no local e não precisaram ser levadas à unidade hospitalar, segundo apuração da TV Anhanguera.

O Corpo de Bombeiros não confirmou a raça do cachorro, disse apenas se tratar de animal de grande porte, e que ele pertencia à família.





Segundo o portal "Mais Goiás", trata-se de um pitbull que foi baleado e morto por policiais militares.

O Portal iG entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás para confirmar as informações. Esta matéria será atualizada assim que tivermos um retorno.