Reprodução Facebook / Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement Visitante inesperado surpreende moradores do Kentucky ao despencar do sótão direto para a cozinha





Um urso-negro foi encontrado sentado em cima do fogão dentro de uma casa no Kentucky, depois de cair pelo teto, informaram as autoridades. Notícia com informações de ABC News.

Reprodução Pixabay Urso-negro

O incidente ocorreu na última quarta-feira, quando o guarda florestal Derick Creech, do condado de Bell, no Kentucky, recebeu uma ligação por volta das 5h da manhã relatando que havia um urso dentro de uma residência, segundo comunicado da Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement, divulgado no domingo.

De acordo com as autoridades, o guarda determinou que o animal subiu por uma escada do lado de fora da casa, passou por uma abertura e entrou no sótão, antes de despencar pelo teto diretamente para o interior da residência.





O guarda Creech conseguiu, então, assustar o urso atordoado, guiando-o até uma porta aberta, por onde ele fugiu de volta para a floresta.

As autoridades não informaram a estimativa dos danos causados na casa durante o incidente.