Reprodução A moça respondeu ao Delegado que parte do 13º salário do avô tinha sido cortado pelo atual presidente do Brasil





Uma mulher de 35 anos está sendo investigada pela Polícia Civil por suspeita de desviar cerca de R$ 200 mil das contas do próprio avô, de 87 anos, em Ponta Grossa, no Paraná. De acordo com o delegado que cuida do caso, a maior parte do dinheiro seria fruto da aposentadoria e de um precatório judicial recebido pelo idoso.

As investigações revelam que a neta entregava ao avô apenas uma parte dos benefícios mensais. Quando ele questionava a falta de valores, como o 13º salário, ela alegava que “Lula tinha cortado”, segundo o delegado. A afirmação foi interpretada como uma tentativa de enganar o idoso e ocultar os desvios.

O inquérito aponta que a mulher abriu contas bancárias não autorizadas em nome do avô e contratou empréstimos às escondidas. Para dar credibilidade à fraude, ela inventou uma funcionária fictícia da Caixa Econômica Federal, chamada “Jéssica”, que seria responsável por cuidar dos supostos “investimentos” do idoso.

“Do total do precatório, só R$ 14 mil foram entregues ao avô. Ela dizia que o restante estava ‘investido’ ou ‘bloqueado’, mas na verdade foi sacando os valores aos poucos”, explica Munhoz.

O crime foi descoberto após o filho do idoso perceber que o IPVA do carro do pai estava atrasado há três anos, mesmo após ele ter repassado o dinheiro para a neta quitar o imposto.

Durante anos, a mulher se apresentou como responsável pelas finanças do avô. Ela acompanhava os saques mensais e convencia o idoso a transferir parte do dinheiro diretamente para a conta dela, sob o pretexto de estar “guardando” para ele.





A polícia calcula que, dos R$ 200 mil desviados, cerca de R$ 72 mil vieram da aposentadoria e aproximadamente R$ 109 mil do precatório. Apenas uma pequena fração chegou de fato às mãos do idoso.

Sem emprego fixo, a neta utilizava os valores para se sustentar. Ela foi indiciada por estelionato, com agravantes por ter aplicado o golpe contra um idoso e de forma contínua. Se condenada, pode pegar até 10 anos de prisão, mas vai responder ao processo em liberdade.