Reprodução Homem é atacado por onça-pintada em Goiás





Um vaqueiro de 51 anos foi atacado por uma onça-pintada enquanto percorria uma área de mata em Capinaçu, no Norte de Goiás, no último domingo (25). Ele estava montado a cavalo e acompanhado por cachorros quando se deparou com o animal, que, segundo relatou, se alimentava de um boi morto. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Mesmo sobre o cavalo, o homem não conseguiu evitar o confronto. Ferido, ele usou um facão para se defender e conseguiu afastar a onça após alguns golpes. Os cães também reagiram, latindo e tentando proteger o tutor.

O vaqueiro sofreu ferimentos no rosto, no ombro e uma fratura no antebraço esquerdo. Imagens que circularam nas redes sociais mostram a vítima sendo socorrida por equipes médicas, deitado em uma maca e com curativos visíveis na testa e no corpo.

Após o resgate, o homem foi levado ao Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, onde passou por avaliação médica. Os profissionais confirmaram a necessidade de cirurgia ortopédica para reparar a fratura no braço. Ele permanece internado, em estado estável, sem risco de morte.

As circunstâncias do ataque estão sendo apuradas, e, até o momento, não há informações sobre o paradeiro do animal.