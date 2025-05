Reprodução Trusted Media Brands Inc. Apesar da fachada diferente, o interior do restaurante segue o padrão da rede





Os famosos arcos dourados do McDonald’s são um símbolo reconhecido globalmente. No entanto, existe uma unidade onde eles aparecem de um jeito bem diferente: com a cor azul.

Este restaurante único fica em Sedona, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. As informações são do Creative Bloq.

A mudança de cor não foi uma escolha estética, mas uma exigência da prefeitura da cidade. Sedona é famosa por suas paisagens naturais deslumbrantes, marcadas por imponentes formações rochosas de tons avermelhados.

Para proteger a harmonia visual da cidade, as leis de zoneamento exigem que as fachadas dos estabelecimentos comerciais se integrem ao cenário natural, evitando cores vibrantes que destoem da paisagem.

Foi assim que, em 1993, Greg Cook, responsável pela abertura da unidade, precisou adaptar o tradicional amarelo dos arcos para um tom de azul esverdeado, similar ao usado em outras construções da região, como um shopping center próximo.





O que era uma imposição acabou se transformando em um atrativo turístico. Muitos visitantes de Sedona fazem questão de conhecer o restaurante, registrar fotos com os inusitados arcos azuis e, claro, aproveitar uma refeição.

Apesar da fachada diferente, o interior do restaurante segue o padrão da rede, com a decoração predominando em azul e vermelho, segundo o site "Hypeness".