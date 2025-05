Reprodução YouTube Papa Leão XIV





O papa Leão XIV presidirá sua primeira missa nesta sexta-feira (9), às 6h (no horário de Brasília), na Capela Sistina, ao lado dos cardeais do conclave.

O evento marca o início de seu pontificado, com ênfase em valores como reconciliação e diálogo, conforme destacou Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.

A cerimônia será transmitida ao vivo pelos canais do Vaticano.

Primeiros compromissos do para Leão XIV

No domingo (11), às 7h (no horário de Brasília), o novo pontífice recitará a oração do Regina Coeli na Sacada Central da Basílica de São Pedro.

A agenda do papa inclui ainda um encontro na segunda-feira (12), às 5h (no horário de Brasília), com jornalistas credenciados que cobriram sua eleição, na Aula Paulo VI.





Nome escolhido homenageia Doutrina Social da Igreja

Ao explicar a escolha do nome “ Leão XIV ”, Bruni afirmou que a referência é clara ao antecessor Leão XIII, autor da carta Rerum Novarum (1891), base da Doutrina Social da Igreja.

“Não se trata de uma referência casual aos homens e mulheres, ao seu trabalho, mesmo em tempos de Inteligência Artificial”, ressaltou.

O novo papa também citou palavras de Francisco, seu predecessor, ao declarar: “Deus nos ama, ama a todos vocês, e o mal não prevalecerá”.

Diálogo como resposta a conflitos

Em seu primeiro discurso, Leão XIV usou “palavras de paz, desarmada e desarmante ”, inspiradas nas primeiras falas de Jesus após a Páscoa.

Bruni enfatizou que o pontífice abordou o diálogo como “ferramenta essencial em um mundo marcado por tensões”.