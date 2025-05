Reprodução/CBS News Jacaré teria cerca de 3,5 metros de comprimento





Um jacaré atacou e matou uma mulher nesta terça-feira (6) no Lago Kissimmee, ao sul de Orlando, na Flórida (EUA). Ela estava passeando de canoa com o marido na hora do ataque, disseram autoridades locais. O homem tentou lutar contra o réptil, mas não teve sucesso.

A vítima foi identificada como Cynthia Diekema, de 61 anos, de acordo com informações foram divulgadas pela Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida(FWC, na sigla em inglês), apuradas pela CBS News .

De acordo com relatos iniciais, a canoa de 4,2 metros passou por cima de um jacaré, de cerca de 3,5 metros de comprimento, que reagiu se debatendo e derrubando Cynthia na água. O réptil, então, matou a mulher. A área do incidente fica próxima do local onde, em março, uma mulher foi atacada por um jacaré e mordida no cotovelo enquanto andava de caiaque.

Em uma entrevista coletiva na quarta-feira, o major da FWC, Evan Laskowski, disse que a mulher estava sentada na proa de uma canoa quando o ataque aconteceu. Ela e o marido estavam a cerca de 76 centímetros de profundidade quando o barco passou por cima de um grande jacaré.

"O jacaré se debateu e virou a canoa. Os dois indivíduos acabaram na água", disse Laskowski. "Ela ficou em cima do jacaré na água e foi mordida. O marido tentou intervir, mas não teve sucesso”.

Procura pelo animal

ReproduçãoExpedia Lago Kissimmee, onde aconteceu o ataque





Delegados do Gabinete do Xerife do Condado local e unidades marítimas auxiliaram na busca e recuperação. Laskowski disse que caçadores de jacarés foram chamados ao local na noite do mesmo dia e recuperaram dois jacarés.

Um tinha mais de 3,3 metros de comprimento, "correspondendo ao comprimento e à descrição do jacaré envolvido no incidente", disse ele, e o segundo jacaré tinha aproximadamente 3 a 3,3 metros de comprimento. As autoridades não informaram se algum dos jacarés seria sacrificado.

Ataques de jacarés na Flórida

Desde 1948, quando as autoridades da Flórida iniciaram o monitoramento de ataques de jacaré a pessoas, foram registrados 487 casos até 2024, segundo dados da FWC. Desse total, 339 resultaram em mordidas graves e 27 foram fatais.





A morte mais recente feita por jacaré ocorreu em fevereiro de 2023, quando Gloria Serge, de 85 anos, morreu enquanto passeava com seu cachorro em um lago comunitário em Fort Pierce.

Encontros de jacarés com humanos são mais comuns na temporada de acasalamento da primavera do hemisfério norte, quando eles estão mais ativos. Estima-se que existam 1,3 milhão de jacarés na Flórida.