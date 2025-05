Reprodução/Youtube Mar instável e temperaturas congelantes tornam a pescaria do King Crab um grande desafio





Paisagens deslumbrantes, uma beleza selvagem e clima totalmente instável. Essa pode ser a descrição do Mar de Bering, localizado entre o Alasca e a Rússia. É nesse local que pescadores arriscam a vida diariamente em busca de uma recompensa que pode chegar a milhares de dólares, atividade considerada uma das profissões mais perigosas do mundo.

Repletas de icebergs, as águas geladas escondem correntes traiçoeiras e tempestades súbitas. A história da pesca do caranguejo-rei, conhecidos como King Crab, no Mar de Bering, é marcada por inúmeros naufrágios e a perda de centenas de vidas.

De acordo com o site Escola Brasil, entre 2000 e 2009, mais de 500 pescadores morreram nas águas traiçoeiras.

A mortalidade dos profissionais é cerca de 80 vezes a média do trabalhador, segundo dados da Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI), organização que promove a divulgação da indústria pesqueira do Alaska.

Reprodução/Noaa.gov Tamanho impressiona e sabor é diferente dos tipos comuns de caranguejo





Como é realizada a pesca do caranguejo-rei?

A espécie vive a cerca de 900 metros de profundidade. Para pescá-los, os profissionais manuseiam gaiolas gigantes de ferro, que podem chegar a 200 kg, e devido à instabilidade do mar, podem atingir os pescadores quando são içadas para o barco.

A temporada dura de 1 a 2 meses, e acontece durante o inverno, deixando a atividade árdua ainda mais perigosa. Apenas caranguejos machos de tamanho autorizado podem ser capturados para venda.

Todas as fêmeas e machos menores são devolvidos vivos diretamente ao mar assim que cada pote é içado a bordo do barco de pesca.

O trabalho é feito em turnos longos e exaustivos, com pouco tempo para descanso, que podem chegar a 20 horas por dia. Cada equipe trabalha até cinco dias na semana.

Reprodução Remuneração pode chegar a R$ 200 mil reais por temporada





O convés molhado e escorregadio deixa o trabalho com mais potencial de incidentes. A temperatura da água pode chegar a 10 graus negativos, e as tempestades já registraram ventos de mais de 200 km/h.

Navegar no Mar de Bering é uma provação para qualquer marinheiro. A interação de correntes oceânicas e maremotos cria um ambiente turbulento, com ondas que podem atingir alturas impressionantes.

O Estreito de Bering, que liga o mar ao Oceano Ártico, é sujeito a correntes fortes, tornando a navegação ainda mais perigosa.

Uma recompensa arriscada

Apesar dos perigos, a pesca de caranguejo-rei continua a atrair muitos trabalhadores. A recompensa financeira pode ser alta, com salários que chegam a milhares de dólares por temporada.

Divulgação/ Great Alasca Sea Food Pescadores enfrentam adversidades para realizar o trabalho





Mas vem com um preço alto: o risco constante de perder a vida em um dos trabalhos mais perigosos do mundo. Os pescadores do Mar de Bering são verdadeiros heróis, que enfrentam a fúria da natureza em busca de sustento e uma vida melhor.

Relatos da indústria e fontes externas indicam que a remuneração varia de acordo com experiência do pescador e do tempo que o barco tem no mar. Um profissional iniciante, em um barco bem-sucedido pode chegar a ganhar entre R$ 100 a R$ 250 mil, por uma temporada de pesca que dura apenas algumas semanas ou poucos meses de trabalho extenuante e perigoso em condições extremas.

Capitães e detentores de licenças podem ter ganhos ainda maiores, dependendo do volume e do preço da captura.



O que é o King Crab

Os caranguejos-reis ("King Crabs") são crustáceos imponentes encontrados nas águas frias e profundas, principalmente no Atlântico Norte (como Noruega e Alasca). Na América do Sul, em países como Chile e Argentina, são conhecidos pelo nome "Centolla". Sua carne saborosa, especialmente das patas, faz deles um item de alto valor comercial, além da dificuldade em pescá-los.

Reprodução King Crab são encontrados nas profundidades dos mares frios da região do Atlântico Norte





Uma característica interessante é que são decápodes ("dez patas"), mas apenas quatro pares são usados para locomoção e facilmente visíveis. O quinto par é pequeno, fica dobrado sob a parte traseira da carapaça e tem funções especiais: as fêmeas usam para limpar seus ovos fertilizados e os machos para transferir esperma durante o acasalamento. O primeiro par de patas contém suas garras, com a direita sendo geralmente maior nos adultos.

Existem diferentes tipos de caranguejos-reis, variando em tamanho e habitat. Os mais conhecidos comercialmente são:

Caranguejo-Rei-Vermelho (Paralithodes camtschaticus): É a espécie mais valiosa e pode atingir pesos consideráveis, chegando até 9 kg ou mais (o macho médio pescado no Mar de Bering pesa cerca de 2,9 kg). Sua envergadura de patas pode alcançar quase 1,8 metros.

Caranguejo-Rei-Azul (Paralithodes platypus): Geralmente menor que o vermelho, com um peso médio que varia entre 1,9 kg e 2 kg.

Caranguejo-Rei-Dourado (Lithodes aequispinus): Outra espécie comercialmente relevante, adaptada a águas mais profundas (peso não especificado nas informações fornecidas).





Reprodução Valor de uma unidade no Brasil pode chegar a R$ 800





Qual valor do King Crab no Brasil e porque custa tão caro

O King Crab é conhecido por ter o sabor mais suave que a lagosta e mais marcante que o caranguejo tradicional. No Brasil, uma unidade do caranguejo-rei, de aproximadamente 2,2kg, pode chegar a R$ 800, e serve até seis pessoas.

Confira os motivos do crustáceo ter preço elevado:

São pescados nas águas geladas e remotas do Alasca e Rússia, o que dificulta a obtenção comparado a produtos de aquicultura, e eleva os custos com mão de obra e segurança;

Leis e cotas de pesca restringem a quantidade anual que pode ser capturada, limitando a oferta no mercado frente à alta demanda;

As patas grandes e carnudas rendem pedaços generosos de carne delicada, fáceis de extrair e consumir, e por isso tem alto aproveitamento;

Após a captura, exige processamento cuidadoso, ultracongelamento rápido e transporte especializado para manter o frescor até o consumidor final, muitas vezes em locais distantes;

Todo o custo envolvido em manter a qualidade máxima durante o armazenamento e envio (congelamento contínuo, embalagens especiais, frete rápido/refrigerado) agrega valor ao preço final.





Divulgação/ASMI Temporada de pesca é curta, mas cheia de risco para os profissionais