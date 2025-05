Reprodução Filhote de jacaré ''mal humorado'' é capturado pela polícia

Policiais de Cape Coral, na Flórida, tiveram uma missão incomum ao atender um chamado sobre um pequeno, mas aparentemente mal-humorado, jacaré passeando pelas ruas próximas à Porto Vista. A informação foi divulgada por veículos da mídia local.

Segundo vídeo divulgado do incidente, ao se aproximarem, os agentes foram recebidos com um sonoro chiado e uma exibição de dentes do “mini dinossauro”, numa tentativa visível de intimidá-los.

“Ele é muito rápido”, comentou um dos policiais, antes de sugerir o uso de uma toalha para capturar o animal.

Um dos agentes conseguiu cobrir o jacaré com a toalha enquanto o colega o imobilizava. Para evitar mordidas, eles prenderam o focinho do bicho com fita médica, colocaram-no na viatura e o levaram até um lago próximo, onde foi solto.

Casos como esse não são raros nesta época do ano: trata-se da temporada de acasalamento dos jacarés na Flórida. Durante esse período, os machos dominantes se tornam mais territoriais e agressivos, percorrendo maiores distâncias em busca de parceiros.