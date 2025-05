Divulgação/ Instagram Lula Lula ajoelhado no velório do papa Francisco





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) parabenizou, nesta quinta-feira (8), o cardeal norte-americano Robert Prevost, eleito papa com o nome de Leão XIV, e expressou apoio à continuidade das ações promovidas durante o pontificado de Francisco.

A manifestação ocorreu por meio das redes sociais, horas após a confirmação do resultado do conclave.

Na publicação, Lula escreveu: “Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV. Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos”.

O presidente também mencionou temas de natureza humanitária e religiosa.

“Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo”. Ao final da mensagem, Lula concluiu com um pedido ao novo pontífice: “Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo”.

A mensagem foi divulgada no mesmo dia em que o conclave, iniciado na quarta-feira (7), foi encerrado com a eleição de Prevost após quatro votações. Leão XIV é o sucessor de Francisco, falecido em 21 de abril, e o 14º papa a adotar esse nome.

O presidente brasileiro esteve presente no funeral do papa Francisco, ocorrido no Vaticano, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e de integrantes do governo.





Durante o pontificado anterior, Lula manteve interlocução com o Vaticano sobre temas como combate à fome, desigualdade, mudanças climáticas e conflitos armados.

A eleição de Prevost ocorre em meio a debates internos na Igreja Católica sobre o rumo das reformas iniciadas por Francisco.

Leão XIV assume o cargo como chefe da Igreja em um contexto de instabilidade geopolítica e emergência climática, com demandas por posicionamentos sobre conflitos armados e crises humanitárias.

O Vaticano ainda não se pronunciou oficialmente sobre a agenda internacional do novo pontífice.