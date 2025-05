Reprodução/TV Globo Papa Leão XIV discursou aos fiéis

A eleição do Papa Leão XIV como novo líder da Igreja Católica nesta quarta-feira (8) gerou reações entre chefes de Estado ao redor do mundo. Pelas redes sociais, presidentes e primeiros-ministros enviaram mensagens de congratulações, esperança e apoio ao pontífice recém-eleito.



A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou apoio a Leão XIV. "Estendo meus mais sinceros votos ao Papa Leão XIV para o início de seu pontificado. Em um tempo marcado por conflitos e agitações, suas palavras são um poderoso chamado à paz, à fraternidade e à responsabilidade", escreveu. Meloni ainda afirmou que a Itália vê o novo papa "com respeito e esperança", em continuidade ao legado deixado por Papa Francisco.

Na França, o presidente Emmanuel Macron classificou a escolha como "um momento histórico para a Igreja Católica e seus milhões de fiéis". Em sua mensagem ao novo papa, Macron desejou: "Que neste 8 de maio este novo pontificado traga paz e esperança a todos os católicos da França e do mundo inteiro."

Da Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez enviou seus cumprimentos e reforçou a importância do diálogo e da defesa dos direitos humanos: "Que seu pontificado contribua para fortalecer o diálogo e a defesa dos direitos humanos em um mundo necessitado de esperança e unidade."



O presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, também parabenizou o novo Papa. O chefe do Executivo está em um evento na Rússia, junto com o presidente Vladimir Putin.

"Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos", declarou.



Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo.

Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo.

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o anúncio com entusiasmo. Em seu perfil, republicou duas artes produzidas por um artista argentino. Em uma delas, destacava a frase: "As forças do céu deram seu veredito de forma muito clara e convincente. Sem mais palavras, Meritíssimo."

Em uma outra o comandante argentino replicou o post do artista que exalta: "Na era Milei o novo Papa se chama Leão. Nós estamos destinados. VAMOS ARGENTINA, P!@#!!!"

O presidente do México também se manifestou, afirmando: "Felicitamos a Su Santidad León XIV, eleito pelo Colégio Cardinalício como chefe do Estado da Cidade do Vaticano e líder espiritual da Igreja Católica. Ratifico nossa convergência humanista a favor da paz e da prosperidade do mundo."

Já o presidente do Quênia, William Ruto, escreveu uma mensagem emocionada:



"Parabéns a Sua Santidade, Papa Leão XIV, por sua eleição como o 267º Papa da Igreja Católica Romana.

Que o seu papado seja uma luz brilhante de amor, esperança e compaixão; que ele eleve os pobres, dê voz aos que não têm voz, cure divisões e defenda incansavelmente a paz, a justiça e a santidade da dignidade humana em todo o mundo.

Que sua liderança inspire fé, unidade e renovação moral hoje e para as gerações futuras".

O novo papa deve realizar nos próximos dias sua primeira missa solene como Sumo Pontífice, dando início formal ao seu pontificado, que já desperta grande expectativa mundial.