AFP Pessoas fazem fila para visitar o túmulo do Papa Francisco





A visita do público ao túmulo do papa Francisco foi aberta na manhã deste domingo (27), um dia após o sepultamento. Desde as primeiras horas do dia, milhares de pessoas formaram filas e visitaram o local que fica dentro da Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma (Itália).

Segundo a agência Reuters, cerca de 150 mil pessoas formaram filas para visitar o local. Francisco escolheu ser enterrado na igreja romana, quebrando uma tradição de mais de cem anos em que nenhum papa havia sido sepultado fora do Vaticano.

Seu caixão foi levado para lá no sábado, após sua missa de funeral na Praça de São Pedro, em um cortejo acompanhado por cerca de um milhão de pessoas.

Sepultamento simples

Reprodução/Vaticano Tumulo de Francisco: simples e com a inscrição "Franciscus", conforme ele solicitou





Imagens dos últimos ritos do sepultamento do Papa Francisco , na Basílica de Santa Maria Maggiore, foram divulgadas pelo Vaticano na tarde de sábado (26). Esta última etapa do sepultamento do pontífice, falecido no último dia 21, foi simples, conforme seu desejo, e fechado ao público, seguindo os ritos do Vaticano.

O caixão foi colocado em um túmulo simples de mármore em um corredor lateral da basílica. Apenas seu nome em latim, "Franciscus", está inscrito no topo, enquanto uma reprodução da cruz simples que ele costumava usar no pescoço está pendurada acima do nicho.

Os visitantes começaram a formar fila bem antes da abertura da Basílica, às 7h do horário local (2h da manhã no horário de Brasília). As autoridades pediram que as pessoas saíssem assim que passassem pelo túmulo, afirmando que milhares de outros aguardavam do lado de fora para entrar.

Basílica de Santa Maria Maggiore

A igreja foi fundada no ano de 432 e é a única basílica em Roma que preserva a estrutura cristã primitiva, embora tenha havido muitas adições posteriores. Francisco era especialmente apegado a ela por sua devoção a Maria, Mãe de Deus. Ele rezava ali antes e depois de cada viagem ao exterior, e também após receber alta de suas internações em hospitais.





Sete papas já foram enterrados nesta basílica, o último deles Clemente IX, em 1669, além de outras personalidades, como o arquiteto e escultor Bernini, autor da colunata da Praça de São Pedro.

Segundo a tradição, a Virgem Maria fez uma aparição a um rico patrício romano, Giovanni, e ao papa Libério (352-366), e pediu que uma igreja fosse construída em sua homenagem, marcando o local escolhido com uma queda de neve em 5 de agosto.

A última visita de Francisco à capela foi em 12 de abril, carregando um buquê de rosas brancas. Uma única rosa branca foi colocada em seu túmulo.