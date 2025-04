Reprodução/Vaticano Papa Francisco foi sepultado no nicho do corredor lateral da Basílica de Santa Maria Maggiore









Imagens dos últimos ritos do sepultamento do Papa Francisco , na Basílica de Santa Maria Maggiore, foram divulgadas pelo Vaticano, na tarde deste sábado (26). Veja o vídeo abaixo.

Esta última etapa do sepultamento do pontífice, falecido no último dia 21, foi simples, conforme seu desejo, e fechado ao público, seguindo os ritos do Vaticano.

Encerrada a cerimônia deste sábado na Praça São Pedro , por volta das 12h20 no horário local (7h20, horário de Brasília), o caixão com o corpo de Francisco seguiu a bordo de um papamóvel em cortejo rumo ao local do sepultamento, no Centro de Roma.

Milhares de fiéis acompanharam a comitiva nos cerca de 5,5 km de distância percorridos até o local onde o papa escolheu ser sepultado.

A Basílica de Santa Maria Maggiore é de importância pessoal de Francisco, que frequentava a igreja do centro da cidade italiana principalmente antes e depois de longas viagens. Ao todo, o pontífice teria visitado a basílica 126 vezes durante seu papado.

Na Basília, o rito restrito começou às 13 horas, horário local (7h, horário de Brasília) e foi presidido pelo cardeal Kevin Farrell.

Assista ao vídeo divulgado pelo Vaticano:





“Papa Francisco foi sepultado no nicho do corredor lateral da Basílica de Santa Maria Maior, entre a Capela Paulina, onde está o ícone de Nossa Senhora “Salus Populi Romani”, e a Capela Sforza”, afirmou o Vaticano, em postagem nas redes sociais.

O rito final

Ainda de acordo com o Vaticano, após a oração final, foram impressos no caixão os selos do cardeal camerlengo da Santa Igreja Romana, Kevin Joseph Farrell, da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Escritório de Celebrações Litúrgicas do Romano Pontífice, do Capítulo da Basílica da Libéria (Cabido Liberiano) e o selo pessoal do papa.

Reprodução/Vaticano Momento em que selos são impressos no caixão. entre eles o selo pessoal do pontífice





“Após esses gestos, o caixão foi colocado no túmulo e aspergido com água benta, enquanto o Regina Caeli foi entoado. Em seguida, a última formalidade: o notário do Cabido Liberiano redigiu o ato autêntico atestando o sepultamento e o leu aos presentes”, descreveu o Vaticano.

O Papa Francisco, que evitou ostentações durante todo o seu papado, deixou expresso, em seu testamento, o desejo de que seu túmulo fosse simples e dispensou ritos que denotavam sinais de nobreza comuns às cerimônias de despedida de líderes da Igreja Católica.

Em documento foi assinado em 29 de junho de 2022, o pontífice pediu que seu túmulo fosse simples, no chão, sem decoração especial e com uma única inscrição: Franciscus.

O túmulo será aberto à visitação pública neste domingo (27).

Reprodução/Vaticano Tumulo de Francisco: simples e com a inscrição "Franciscus", conforme seu desejo