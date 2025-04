VATICAN MEDIA Divisione Foto Funeral registrou cenas marcantes





O funeral do papa Francisco aconteceu na manhã deste sábado (26) na Praça de São Pedro, no Vaticano. As cerimônias duraram cerca de duas horas e foram marcadas por orações, cânticos e lembranças do legado do pontífice.

Após os ritos, o caixão de Francisco percorreu cerca de 5,5 km até a Basílica de Santa Maria Maggiore, no centro de Roma (Itália). A estimativa é que cerca de um milhão de pessoas acompanhou a procissão, que passou por pontos marcantes da cidade, como o Coliseu.

Francisco morreu na manhã de segunda-feira (21) devido a um acidente vascular cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca, segundo o Vaticano. Conhecido por cuidar dos mais pobres e abrir as portas da igreja para todos, o papa deixa um legado de mudanças significativas na Igreja Católica.





