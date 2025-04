Reprodução/X Trump e Zelensky conversando sozinhos antes do funeral do papa Francisco





Os presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontraram por cerca de 15 minutos no Vaticano neste sábado (26) antes do funeral do papa Francisco. De acordo com um porta-voz ucraniano, os dois concordaram em se encontrar novamente no mesmo dia da próxima semana para novas conversas.

O encontro aconteceu na Basílica de São Pedro e foi divulgado nas redes sociais do próprio líder ucraniano. Imagens divulgadas mostram os dois sentados frente a frente no meio de um salão de mármore, sem nenhum de seus assessores por perto.

Outra foto divulgada pelo gabinete de Zelensky mostrou os dois líderes reunidos no mesmo local, mas dessa vez com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Cerca de 50 chefes de Estado acompanham a missa, incluindo o presidente Lula. Entre os nomes presentes na cerimônia também estão o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Argentina, Javier Milei.

Encontro simbólico

Volodimir Zelensky afirmou que conversou com Trump neste sábado sobre uma trégua "total e incondicional", durante seu encontro "simbólico" com o colega americano. Segundo ele, o presidente americano estaria pressionando pelo fim das hostilidades entre Kiev e Moscou.





"Boa reunião. Conversamos bastante pessoalmente. Espero que possamos chegar a um acordo em todos os pontos discutidos", escreveu o presidente da Ucrânia nas redes sociais. Trump e Zelensky discutem há meses um acordo de paz na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Antes deste sábado, o último encontro dos dois havia acontecido em fevereiro na Casa Branca. Na ocasião, eles bateram bate-boca no Salão Oval, no qual o Trump exaltou a voz e repreendeu Zelensky por não demonstrar gratidão suficiente pelo apoio americano na luta contra a Rússia.