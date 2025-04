Reprodução A bratwurst é um tipo de salsicha alemã composta por carnes de porco e vaca





Inspetores federais anunciaram o recall de cerca de 10.284 quilos de bratwurst — nome de um tipo de salsicha alemã —, sabor cheddar da empresa Johnsonville. A ação aconteceu depois que "plástico rígido" foi encontrado no produto por consumidores, informou o NY Post.

Os alimentos haviam sido enviados para dez estados americanos. A empresa Johnsonville, com sede em Momence, Illinois (EUA), produziu as carnes em 5 de fevereiro de 2025, de acordo com o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar (FSIS) do Departamento de Agricultura dos EUA.

A bratwurst é uma salsicha de origem alemã composta por carnes de porco e vaca. Na produção, a carne é moída em diferentes níveis, dependendo do tipo de salsicha desejada, e misturada com outros ingredientes. A salsicha geralmente é grelhada, mas pode ser feita cozida.

Estados que receberam o produto

De acordo com o jornal local, foram recolhidas bandejas lacradas com cinco unidades da salsicha Johnsonville Bacon Cheddar Bratwurst , que tinham o código “B9FOD” na embalagem. Segundo o FSIS, o rótulo desses produtos também traz o número do estabelecimento “Est. 1647”.

A salsicha foi enviada para lojas na Geórgia, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Ohio, Tennessee, Virgínia e Wisconsin.

O serviço de inspeção disse que o problema foi descoberto depois que a Johnsonville alertou a agência de que havia recebido duas reclamações de consumidores, relatando que material plástico rígido foi encontrado no produto em questão.





Até o momento, não houve relatos confirmados de ferimentos causados ​​pela ingestão das salsichas alemãs no momento do recall. O órgão fiscalizador incentiva que qualquer pessoa com preocupações entre em contato com profissionais de saúde.

O FSIS recomendou que qualquer pessoa em posse dos produtos recolhidos os jogue fora ou os devolva ao local de compra para reembolso ou substituição.