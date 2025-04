Poder360/Reprodução Ex-presidente se atrapalha ao usar inglês e se torna viral.





Durante seu pronunciamento, neste domingo (6), o ex-presidente tentou, de forma inusitada, usar o inglês para "passar um recado para o mundo", mas cometeu erros na pronúncia enquanto defendia a anistia dos condenados por atos antidemocráticos.

O fato ocorreu durante um discurso realizado na Avenida Paulista, quando Bolsonaro leu a frase “Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'état in Brazil”, evidenciando suas dificuldades com o idioma.

Bolsonaro tortura inglês em discurso na Paulista. O capitão fez o curso de inglês com o professor Joel Santana. 🤣 pic.twitter.com/71N8ZsXAQe — Gustavo Veloso ⛵️ (@g_vgouvea) April 6, 2025





Na ocasião, o ex-presidente justificou que não dominava o inglês, referindo-se a isso como uma "grande falha na sua formação".

O pronunciamento fazia parte do ato que buscava apoiar a anistia dos indivíduos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no caso da invasão ao Congresso, em 8 de janeiro de 2023.





Repercussão nas redes

As redes sociais se inundaram de comentários e memes sobre o episódio.

Vários usuários destacaram de forma bem-humorada a tentativa de comunicar a mensagem em língua estrangeira, trazendo piadas e referências a aulas de inglês, como a brincadeira que mencionava “aulas com Joel Santana”.

Diversos internautas expressaram sua surpresa e divertiram-se com a situação.

Em comentários nas plataformas, alguns usuários solicitaram que fosse conferida a tradução, enquanto outros se perguntavam sobre o real significado que o ex-presidente pretendia transmitir.