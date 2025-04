Reprodução/NY Post Homem desenterra corpo de bebê em cemitério nos EUA





Um coveiro foi preso nos Estados Unidos após desenterrar o corpo de um bebê enterrado há mais de 40 anos e arremessar o caixão de um morro, fazendo com que os restos mortais se espalhassem pela grama. O caso aconteceu na última quarta-feira (27) no cemitério Baylous , em Salt Rock, no estado da Virgínia Ocidental.

Segundo o Departamento do Xerife do Condado de Cabell, Matthew Fortner, de 49 anos, cavava um espaço para um novo sepultamento quando atingiu o caixão, datado de 1982. Em vez de interromper o trabalho ou avisar as autoridades, ele jogou o caixão morro abaixo. Durante a queda, a tampa se abriu e o esqueleto do bebê foi lançado ao chão.

Um casal que enfeitava túmulos para a celebração da Páscoa presenciou a cena e chamou a polícia. “É preciso ser muito doente para profanar um túmulo e violar um corpo”, declarou o xerife Doug Adams à emissora WSAZ.

Reprodução/WSAZ Matthew Fortner





Fortner foi preso e vai responder por três crimes: desenterramento ou deslocamento de cadáver, dano a cemitério e violação de restos humanos. A fiança foi fixada em US$ 105 mil (cerca de R$ 530 mil), e ele pode pegar até cinco anos de prisão se condenado.





De acordo com as autoridades locais, o túmulo perturbado pertencia a um bebê de poucos meses de vida. O nome da criança não foi divulgado. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal de Charleston para exames.

A polícia acredita que o episódio tenha sido um caso isolado. "Não achamos que isso vá virar uma tendência", afirmou o xerife Adams.

Fortner já tinha antecedentes criminais. Em 1999, ele foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após uma condenação por assassinato. O homem foi libertado em 2008.