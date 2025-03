Reprodução/TikTok Mulher tenta fazer cachorro caber na bolsa





Um vídeo postado no TikTok mostra uma mulher “comprimindo” seu cachorro em uma bolsa de transporte pequena, para que ele possa embarcar no voo com ela. As imagens mostram que o animal claramente não cabe no espaço, e foi preciso de um esforço da dona para fechar a bolsa.

Para levar um animal de estimação em um voo, muitas companhias aéreas exigem que ele atenda a certos requisitos — como raça, tamanho e peso —, e que ele caiba confortavelmente em uma caixa de transporte sob o assento ao lado. O vídeo viralizou nas redes sociais, no qual diversos usuários criticaram a ação. Confira:





A cena

O vídeo, que já tem mais de 300 mil visualizações, mostra uma mulher sentada no portão de embarque de um aeroporto nos EUA, aguardando a chamada do voo, com seu animal, que andava perto da dona.

Uma funcionária do aeroporto abordou a mulher, dizendo que ela precisaria de uma caixa de transporte na qual o cachorro coubesse confortavelmente, caso ambos quisessem embarcar no avião.

No registro, a mulher argumenta com a funcionária de que seu cão cabe na bolsa pequena, indicando que ela está seguindo o protocolo para que os dois possam embarcar no voo. A passageira então abre o zíper da pequena bolsa de transporte rosa, coloca seu cachorro — que claramente é grande demais para caber — dentro dela e então empurra a cabeça dele para baixo para conseguir fechá-la.

A funcionária é ouvida dizendo, em inglês: “Você não pode voar assim. O cachorro tem que ser capaz de se mover em um círculo completo, o que ele não consegue fazer naquela caixa de transporte”. As duas discutem um pouco, enquanto o animal fica sem poder se movimentar dentro da bolsa.





Reações

Os internautas reagiram à cena nos comentários. Uma pessoa disse: “Ela literalmente dobrou o cachorro na caixa de transporte... pobre cachorro”, enquanto outra afirmou: “Aquele cachorro nem queria entrar lá”.

“Não tem como aquele cachorro fazer um círculo completo naquela bolsa. Pobre cachorrinho!!!” um internauta observou. As informações foram obtidas pelo jornal New York Times, e a reportagem não descobriu se a mulher conseguiu embarcar no voo ou não.