Reprodução/Montagem iG Mãe é acusada de assassinato do filho após viagem à Disney

Saritha Ramaraju, de 48 anos, foi presa suspeita de assassinar seu filho Yatin Ramaraju, de 11 anos, após uma viagem de três dias ao parque da Disney, na Califórnia. Segundo informações do NY Post, o corpo do garoto foi encontrado na última sexta-feira (21), em um quarto de hotel em Santa Ana, cercado por souvenires recém-adquiridos do passeio.

Segundo as autoridades, a mulher ligou para a polícia por volta das 9h daquele dia, confessando que havia assassinado o filho e que tentou tirar a própria vida logo em seguida.

Ao chegarem no local onde mãe e filho estavam hospedados, os policiais localizaram o corpo de Yatin deitado na cama, próximo a uma faca de cozinha ensanguentada. Ao longo das investigações, os agentes descobriram que a arma foi comprada por Saritha no dia anterior, durante a viagem.

A mulher foi presa e acusada de assassinato e uso de uma arma mortal. Se condenada, pode enfrentar até 26 anos de prisão.