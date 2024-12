Reproducao / CNN Primeiros socorros em escola dos EUA que sofreu tiroteio





Um tiroteio em escola dos Estados Unidos deixou ao menos três mortos e seis pessoas feridas nesta segunda-feira (16). O ataque em massa aconteceu na Abundant Life Christian School , em Madison, Wisconsin.





A polícia informou anteriormente um número maior de mortos, mas depois revisou a informação.

A polícia não tem informações sobre a identidade do atirador, mas informou que ele usava uma pistola 9 mm.



Ele foi encontrado morto dentro do prédio, e os oficiais divulgaram que não dispararam armas, e acreditam em suicídio. Há crença, também, que atirador era aluno da instituição.

As cinco pessoas resgatadas foram levadas para o hospital, mas não há detalhes sobre o estado de saúde delas.

O corpo policial chegou à escola às 10h57 do horário local (13h57 no Brasil) e "quando chegaram, encontraram várias vítimas sofrendo com feridas de bala," disseram os oficiais no local.



Números de tiroteios nos EUA







Segundo a CNN, o tiroteio na escola em Madison é pelo menos o 83º de 2024, ultrapassando 2023 como o maior número de tiroteios em escolas em um único ano desde que a emissora começou a monitorar tais tiroteios em 2008.



O número total de tiroteios em escolas que em 2023 foi de pelo menos 82 tiroteios.





Polícia investiga





A polícia local faz as investigações iniciais e pediu para, quem puder, evitar a área. Eles não podem dar muitas informações: "Esta continua sendo uma investigação ativa e em andamento. Mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis".

Sobre a identidade das vítimas, os oficiais recusaram a divulgar nomes para poder, antes, notificarem as famílias e fazerem identificações certeiras.





Shon Barnes , chefe da polícia local, disse: "Hoje é um dia bem triste. Tanto para nós quanto para todo nosso país. Por volta das 10h57, os policias responderam a chamado na escola de atirador ativo e, quando chegaram, encontraram vários alunos feridos."

Ele adicionou: “Mais um chefe de polícia está dando uma entrevista coletiva para falar sobre a violência em nossa comunidade, especificamente em um dos lugares que é mais sagrado para mim como alguém que ama a educação e para alguém que tem filhos que estão na escola."



Governo e escola se posicionam

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , foi imediatamente informado sobre o tiroteio em escola dos EUA. Emilie Simons, secretária e assessora da imprensa, disse: "O presidente foi avisado o que aconteceu no tiroteio em Madison, Wisconsin. Oficiais seniores da Casa Branca estarão em contato com oficiais de Madison para ajudar como puderem."

Tony Evers, governador de Wisconsin , comentou no Twitter sobre o incidente: "Estamos orando pelas crianças, educadores e por toda a comunidade escolar da Abundant Life enquanto aguardamos mais informações e somos gratos aos primeiros socorristas que estão trabalhando rapidamente para responder."

A própria escola também se pronunciou e pediu orações: "Compartilharemos informações conforme formos capazes. Por favor, orem por nossa Família Challenger." O colégio tem cerca de 400 alunos de todas as idades escolares.