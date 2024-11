Divulgação/ Polícia Civil Polícia divulga foto do rosto de Kauê e oferece recompensa sobre informações

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo ( SSP - SP ) oferece R$ 50 mil como recompensa para quem fornecer informações sobre a localização de Kauê do Amaral Coelho , 29. O homem é suspeito de envolvimento no tiroteio que matou Antônio Vinicius Gritzbach , 38, no aeroporto de Guarulhos ( S P) .



Kauê recebeu um mandado de prisão na segunda-feira (18). O homem está foragido, e nesta terça a Polícia Cívil começou a operação de buscas. O suspeito não foi encontrado nos endereços ligados a ele.

Como denunciar





Qualquer cidadão pode fazer uma denuncia anônima ara a SSP-SP.

Para fazer a denúncia, basta ligar para o 181 ou entrar na página do WebDenúncia: https://www.webdenuncia.org.br/cidadao/denuncie



Envolvimento de Kauê no crime

Kauê agiu como informante no crime. Ele estava no terminal 2 no momento do crime, como mostram câmeras de segurança.



É possível ver Kauê apontando para Vinícius. Ele indicou a vítima para os atiradores, que estavam em um Gol do lado de fora do terminal. Guilherme Serrote, secretário da SSP-SP, explicou:



“Ele chegou 1 hora antes do pouso do avião em que o Vinícius estava. Um pouco antes dos disparos, ele aponta para o Vinícius, mostrando para os criminosos que estavam no Gol [atiradores]. [...] Fica claro a participação dele, estratégica, inclusive, e por isso foi solicitada a prisão temporária como coautor do homicídio.” As aspas são do UOL.



A Polícia Cívil segue na busca por Kauê. Há informações gerais de que ele está no Rio de Janeiro: "Chegou essa informação para a gente, mas muito rasa, sem detalhes. Claro que a gente não descarta, toda informação é válida, mas não tem nenhum indício ainda forte que ele realmente esteja fora do estado de SP", disse Derrite.



O suspeito tem antecedentes. Ele foi preso por desacato e, na ocasião, ameaçou o policial dizendo que fazia parte do PCC. Em segundo momento, ele foi preso por tráfico de drogas