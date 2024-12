Eduardo Santillán / Presidencia de la República - 01.12.2023 Chefe de Estado, não deu mais detalhes sobre o caso

O presidente do Equador , Daniel Noboa , denunciou uma suposta ameaça de carro-bomba contra ele perto de um evento oficial em Machala, capital da província de El Oro, no litoral sul do país.

A declaração foi dada na última quarta-feira (11) durante a apresentação de um projeto de ampliação de uma rodovia na região, onde assinou um acordo para alargar a La Primavera para "proteger a história, as pessoas e a produtividade de El Oro".

"Houve um problema de segurança aqui em El Oro: 2,4 mil soldados, mais de 2 mil policiais, 50 tanques chegaram e viemos com o rosto descoberto. Ainda ontem à noite eles queriam nos intimidar, supostamente colocando um carro-bomba com dinamite não muito longe daqui", disse ele.

O chefe de Estado, não deu mais detalhes sobre o caso. No entanto, a polícia disse ter recebido um relatório do Serviço Integrado de Segurança de Machala sobre um veículo abandonado com dispositivos explosivos no seu interior que foram posteriormente desativados.

A denúncia de ameaça de bomba ocorre em um dia em que o presidente ordenou o envio de 400 policiais para confrontar o aumento da violência e combater as gangues que operam no território.

No dia anterior, Noboa já havia admitido que o aumento das operações policiais em outras áreas do país havia empurrado grupos criminosos para El Oro, que recentemente foi colocada em estado de emergência por causa da criminalidade e falta de segurança.