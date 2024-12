Reprodução/KSL Idoso foi encontrado quando sua esposa o viu na TV, jantando em um abrigo





Um idoso de 91 anos, desaparecido e com demência, foi encontrado a mais de 320 quilômetros de sua casa em Wyoming — estado no oeste dos EUA —, quando sua esposa o viu em um noticiário noturno na televisão dois dias depois que ele desapareceu.

Michael Blask , que é veterano de guerra, sumiu após deixar sua casa na cidade de Afton em 25 de novembro. Sua esposa, Avril Black, denunciou o desaparecimento na manhã seguinte, de acordo com um relatório local.

Jornada percorrida

As autoridades alegaram que Michael pegou carona até Ovid, em Idaho (estado vizinho ao que o idoso mora) e depois viajou para Garden City, em Utah (estado logo abaixo, olhando no mapa do país), onde recebeu cuidados de membros de uma igreja na terça-feira (26) à noite. Um missionário entrou em contato com um funcionário de um abrigo para moradores de rua, de acordo com o KSL News.

“Percebi que o simpático velhinho precisava de ajuda”, disse Jay Rouse , líder da capela do abrigo, sobre o idoso ao canal de notícias. Enquanto Avril continuava procurando seu marido desaparecido, ela ligou o noticiário das 22h na terça e se assustou ao vê-lo.

Encontrado através da TV

Enquanto assistia a um programa na KSL (canal televisivo dos EUA) sobre as refeições de Ação de Graças servidas no abrigo de Utah, Avril viu seu marido ao fundo enquanto ele comia, há uma distância de mais de três horas de carro do lar.

“Vocês estavma apenas filmando e eu pensei, 'Bem, espere um minuto. Tenho certeza de que vi Michael'”, Avril disse à emissora. “Então eu pausei a TV, voltei a imagem e sim, com certeza era ele!”, contou.

“Fiquei tão aliviada que dormi naquela noite sabendo que ele estava seguro”, disse ela. Rouse também acabou ligando para a polícia de Afton na manhã seguinte, no Dia de Ação de Graças, depois de lembrar que o missionário mencionou que o idoso era da pequena cidade de Wyoming.





Michael foi diagnosticado com demência há nove anos e tem tendência a se perder, mas essa foi a maior distância — e o período mais longo — que ele passou longe de casa. “Estou sem palavras. Isso simplesmente me deixa perplexa que isso tenha acontecido”, disse Avril, grata, à emissora. “Ele tem um anjo da guarda cuidando dele. E vocês, graças a Deus que estavam lá”, finalizou.