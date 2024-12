Reprodução Mulher foi condenada à prisão perpetua por matar o namorado asfixiado





Sarah Bonne , de 47 anos, foi condenada à prisão perpétua por matar o marido asfixiado ao deixá-lo preso dentro de uma mala, nos EUA . Ela disse aos promotores que estava bebendo vinho com o namorado, Jorge Torres Jr. , de 42 anos, em sua casa na Flórida quando ele voluntariamente se colocou dentro da mala azul com rodinhas durante uma brincadeira de esconde-esconde. O caso aconteceu em fevereiro de 2020.

O homem sufocou e morreu na mala, de acordo com os promotores. Depois de fechar o zíper, Boone gravou dois vídeos da vítima na mala enquanto ele repetidamente dizia que não conseguia respirar e pedia para sair , de acordo com um depoimento.

Durante o julgamento, Sarah disse que não tinha intenção de matar o namorado, mas que foi abusada por ele no passado e estava se defendendo. Os promotores disseram que, com base nas evidências, suas alegações foram contraditórias.

Crime foi gravado

Os vídeos que foram usados como prova mostram a mulher provocando a vítima enquanto ele pedia para sair da mala. Familiares de Torres foram ouvidos na audiência, com a mãe dele, Blanca, dizendo que Boone “não só matou meu filho, ela matou um pai, um irmão, um tio”, segundo o canal CNN.

Sarah e sua defesa afirmaram que ela sofria de "síndrome do cônjuge espancado" e que tinha medo de Torres. Ela afirmou que ele “chutou, deu socos, cuspiu, estuprou, esfaqueou (e) a sufocou”, entre outras formas de abuso.

O vídeo de cerca de um minuto e meio mostra uma mala azul virada para baixo no chão de carpete perto da cozinha da residência. Segundo a acusação, a mulher está filmando e rindo, enquanto fala e xinga a vítima. "Por tudo que você fez comigo, por tudo que você fez comigo. F...-se! F...-se! Estúpido!", uma mulher pode ser ouvida dizendo.

Preso em mala

De acordo com os documentos do tribunal, quando prendeu o companheiro, ela respondeu aos apelos dele com: "A culpa é sua", e outra vez: "Sim, é isso que você faz quando me estrangula".

Boone disse que pensou que Torres conseguiria sair da mala, então ela o deixou lá, subiu as escadas e adormeceu, de acordo com documentos judiciais. Quando acordou na manhã seguinte, encontrou seu namorado inconsciente na mala e chamou a polícia. Uma autópsia descobriu que seu corpo tinha outros ferimentos nas costas, cabeça e rosto.