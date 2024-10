Reprodução Mulher é acusada de matar o namorado asfixiado





Sarah Boone , de 46 anos, foi acusada de matar o namorado em fevereiro de 2020, com ajuda de um vídeo que surgiu recentemente e que pode mudar o rumo do caso. O julgamento acontece neste mês, nos Estados Unidos .

Nas imagens feitas por celular, gravadas por uma mulher que supostamente seria Sarah, é possível ouvir uma voz feminina rindo enquanto Jorge Torres Jr , que tinha 42 anos, implora por ajuda ao ficar preso na mala, dentro da casa em Winter Park , Flórida (EUA).

Descrição do vídeo

O vídeo de mais de um minuto e meio mostra uma mala azul virada para baixo no chão de carpete perto da cozinha da residência. "Por tudo que você fez comigo, por tudo que você fez comigo. F...-se! F...-se! Estúpido!", diz a voz feminina. Jorge responde, angustiado: "Sarah! Sarah!". Em resposta, a mulher diz: "Esse é meu nome. Não o use até o fim".

Ele continua dizendo "Eu não consigo respirar, amor”. A mulher retruca afirmando “Isso é culpa sua. Você provavelmente deveria calar a boca. Shhh..." O vídeo é cortado em seguida.

Relato de Sarah se tornou contraditório

Na época da fatalidade, Sarah afirmou que os dois estavam bebendo, montando um quebra-cabeça e pintando quando iniciaram uma brincadeira de esconde-esconde. Ela disse que se escondeu no chuveiro e depois encontrou o namorado na sala de estar. A acusada alegou que ambos decidiram colocar Jorge dentro da mala e que ela deixou dois dedos dele para fora.

Ela disse que cochilou, supondo que Jorge poderia sair da mala facilmente, afirmam os documentos do tribunal. Pela manhã, ao acordar, ela abriu o zíper da bagagem e o encontrou sem reação, segundo a sua versão em 2020.





Sarah está enfrentando acusações de homicídio de segundo grau pela morte de Jorge. Ela é acusada de forçar o namorado a entrar na mala e depois fechá-lo com o zíper e se recusar a deixá-lo sair.

A mulher já teve oito advogados desde que foi presa. Vários renunciaram devido a "diferenças irreconciliáveis". A divulgação do vídeo pode ser um golpe duro para a sua defesa. Assista ao vídeo [ATENÇÃO - imagens fortes] :





