AFP Homem tremula bandeira sul-coreana em frente à Assembleia Nacional em Seul, na Coreia do Sul, em 4 de dezembro de 2024

O ministro da Defesa da Coreia do Sul , Kim Yong-hyun, apresentou o pedido de demissão nesta quarta-feira (4), após a crise política provocada pela decisão do presidente Yoon Suk Yeol de impor a lei marcial no país , medida que permaneceu em vigor por algumas horas.

"Em primeiro lugar, lamento profundamente e assumo total responsabilidade pela confusão e preocupação causadas ao povo e relação à lei marcial (...) Assumi total responsabilidade por todos os assuntos relacionados à lei marcial e apresentei minha renúncia ao presidente", afirmou Kim em um comunicado.

Oposição pede destituição do presidente

Os partidos de oposição da Coreia do Sul apresentaram uma moção de censura nesta quarta-feira (4) para destituir o presidente, Yoon Suk Yeol , que decretou lei marcial na terça-feira (3) e suspendeu a medida depois de algumas horas, após os protestos generalizados no país.

O presidente conservador, muito impopular e com dificuldades para governar porque não tem maioria no Parlamento, surpreendeu a população na noite de terça-feira ao declarar lei marcial pela primeira vez em mais de 40 anos no país, medida que justificou devido à ameaça da Coreia do Norte e das "forças antiestatais".

Apesar do recuo poucas horas depois, a decisão deixou o país em uma das piores crises políticas de sua história moderna e deixou o futuro de Yoon em suspense.