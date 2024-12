shutterstock A vítima foi levada ao NYC Health and Hospitals/Jacobi





Kristopher Samaroo, de 30 anos, foi espancado até a morte com um t aco de beisebol de aço em frente à sua casa, na Throgs Neck Expressway, Bronx, Nova York. O crime , ocorrido durante uma disputa sobre aluguéis atrasados, envolveu o senhorio da vítima, Omar Lamoni, de 43 anos, e seu meio-irmão, Edwin Nina, de 39 anos.

De acordo com relatos, Lamoni confrontou Samaroo sobre o pagamento do aluguel. Durante a discussão, um taco de beisebol foi retirado do porta-malas do carro e usado no ataque. A vítima tentou se defender, mas foi dominada pelos dois agressores.

Brittney Shears, noiva de Samaroo, testemunhou o incidente. Ela afirmou que o senhorio aceitava pagamentos parciais do aluguel e negou que houvesse inadimplência. Shears também presenciou os golpes fatais e informou que a vítima conseguiu entrar em casa antes de sucumbir aos ferimentos.

A vítima foi levada ao NYC Health and Hospitals/Jacobi, mas não resistiu ao trauma causado pelos golpes. Segundo a polícia, ele sofreu lesões graves em várias partes do corpo.





Prisão

Lamoni e Nina foram presos e enfrentam acusações preliminares. Lamoni foi indiciado por agressão em segundo grau e por colocar a segurança de uma criança em risco, enquanto Nina foi acusado de agressão em segundo grau e posse criminosa de arma.

A polícia do Departamento de Nova York (NYPD) não descarta novas acusações à medida que as investigações avançam.

O caso permanece sob investigação, com a polícia revisando testemunhos e evidências para esclarecer todos os detalhes.