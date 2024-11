Reprodução/Marion County Jail Kayvon Emtiaz foi preso na última semana por posse de pornografia infantil





Um professor de coral e teatro de uma escola de Indiana ( EUA ) foi preso por filmar a si mesmo se masturbando em sua sala de aula e enviar os vídeos para adolescentes através das redes sociais, de acordo com a polícia local.

Kayvon H. Emtiaz , de 28 anos, abordou várias meninas de 13 anos nas mídias sociais — mais especificamente no Snapchat —, dizendo a elas que ele era um "professor travesso que fantasiava com suas alunas o tempo todo", de acordo com documentos judiciais obtidos pelo jornal Fox59.

De acordo com os documentos, ele teria salvado filmagens que obteve de garotas menores de idade.

Investigação

A polícia de Avon, um subúrbio a oeste de Indianápolis (capital do estado de Indiana), começou a investigar o caso em setembro após receber uma denúncia em uma rede social. Na mesma época, os investigadores ouviram rumores de que um professor do Distrito Escolar de Avon estava se masturbando dentro das escolas.

Os policiais executaram mandados de busca em duas contas do Snapchat, “ kavman105 ” e “ fiftyshadedaddy ”. Os arquivos salvos nessas contas incluíam vídeos do um homem se masturbando atrás de uma mesa “no que parece ser uma sala de aula de música”, de acordo com os documentos.

Os vídeos estavam sendo enviados para outras contas no aplicativo. Outros arquivos descobertos incluíam vídeos sexuais de meninas menores de idade. De acordo com os investigadores, o servidor de internet usado pelo professor estava conectado a várias outras contas de mídia social, todas chamadas “kemtiaz”.

Emtiaz foi interrogado pela polícia na última quinta-feira (21), onde admitiu usar ambas as contas da rede social. Ele confessou que teve conversas com garotas menores de idade no aplicativo, mas que não conseguia se lembrar especificamente de todas elas.

Acusação por posse de pornografia infantil

Após perícia no celular, a polícia descobriu os arquivos de pornografia infantil enviados a ele por uma das meninas de 13 anos na seção "oculta" de seu aplicativo de fotos. Emtiaz foi indiciado em 10 acusações de posse de pornografia infantil, duas acusações de solicitação de crianças e uma acusação de gratificação sexual indireta.

Ele saiu da prisão nesta segunda (25) depois de uma audiência inicial no tribunal e de pagar uma fiança de US$ 40 mil. O julgamento foi marcado para 10 de fevereiro de 2025, informou a Fox59.





Emtiaz lecionou em três escolas de ensino fundamental e médio diferentes na Avon Community School Corporation entre novembro de 2019 e dezembro de 2022, mas continuou trabalhando no distrito como treinador de coral e teatro. Após o caso vir à tona, o professor foi demitido.