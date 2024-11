Tânia Rego / Arquivo / Agência Brasil Polícia também aprendeu o recorde de cocaína em um contêiner vindo do Equador

O policial , Óscar Sánchez Gil , foi preso após esconder cerca de R$ 122 milhões em dinheiro nas paredes e no teto de casa. Segundo informações da agência de notícias AFP , divulgadas nesta terça-feira (12), a suspeita é de que o oficial estava envolvido com tráfico de drogas.

Sánchez Gil era chefe da Unidade de Crimes Econômicos e Fiscais ( Udef ) da Polícia Nacional de Madri , na Espanha . A investigação também levou a uma apreensão recorde de cocaína em um contêiner vindo do Equador.

O policial, até então considerado um policial discreto e dedicado, foi detido na semana passada junto a outras quinze pessoas, incluindo sua companheira e um agente da polícia da região de Madri.

Na operação, agentes encontraram 20 milhões de euros — cerca de R$ 122 milhões — escondidos nas paredes e tetos da casa do policial, em Alcalá de Henares, cidade com aproximadamente 195 mil habitantes, a 30 km de Madri. Durante as buscas, mais um milhão de euros, em notas de 50 e 500, foi achado em dois armários do escritório do suspeito.

Após a prisão, Sánchez Gil e sua esposa foram levados à Audiência Nacional, tribunal espanhol que lida com casos de alta complexidade. Segundo uma fonte judicial, o policial está em prisão provisória e responde por acusações de tráfico de drogas, suborno, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.