Reprodução Homem é sufocado por barra de supino e precisa de ajuda para se livrar de equipamento

Um cliente de uma academia quase foi estrangulado ao ter o pescoço pressionado por mais de 104 quilos no supino. O homem treinada em Taiwan . O momento foi capturado por uma câmera de celular posicionada ao lado da máquina.

O vídeo mostra o homem fazendo um exercício de levantamento de pesos quando perde a força e deixa a barra que segurava cair. Ela pressiona o pescoço dele.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

O homem começa a se debater, desesperado. Ele agita as pernas e ergue o corpo tentando se livrar, mas sem sucesso.

Após diversos segundos, as pernas do homem começam a tremer, aparentemente por falta de ar. Só nesse momento os outros clientes notam ele.

Um homem começa a erguer a barra de um lado enquanto uma mulher corre e levanta do outro. A vítima segue deitada, com o corpo mole.

Na sequência, de acordo com The Sun , uma equipe prestou socorro ao homem, que ficou bem. Ele não teve sequelas.

Veja o vídeo:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.