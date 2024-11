Divulgação/IDF Nas imagens, membros do Hamas chegam a pendurar civis de cabeça para baixo





As Forças de Defesa de Israel ( IDF ) descobriu uma série de vídeos de câmeras de segurança que mostram torturas feitas por membros do Hamas a civis palestinos . A divulgação foi feita por autoridades judaicas no domingo (10).

As imagens mostram os agentes do grupo extremista pendurando pessoas no teto com correntes, colocando suas cabeças em sacos e batendo em seus pés com pedaços de pau.

Segundo a IDF , os registros foram recuperados no norte de Gaza e revelaram as táticas brutais empregadas entre 2018 e 2020 na antiga base do Posto Avançado 17 em Jabalia , onde as tropas israelenses continuam em confrontos contra o Hamas.

“Os materiais descobertos expõem os métodos brutais do Hamas para interrogar civis, violar direitos humanos e oprimir sistematicamente moradores suspeitos de se oporem ao governo da organização”, disse a IDF em um comunicado.

Imagens fortes





A compilação de vídeos de quase 47 minutos que as forças israelenses divulgaram no domingo mostra como os membros do Hamas acorrentaram suspeitos pelos pulsos e pés ao teto e colocaram sacos sobre suas cabeças durante o interrogatório dentro de uma sala de escritório.

Algumas das vítimas tiveram dificuldade para ficar em pé quando os agentes acorrentaram uma de suas pernas. Outros foram presos pelos tornozelos e pendurados de cabeça para baixo pelos interrogadores, que batiam em suas solas com um longo pedaço de pau.

Alguns civis também aparecem em posições semelhantes dentro de uma sala escura e suja.





Análise externa

Antes de publicar os vídeos, a IDF entregou as imagens ao Daily Mail, que observou que os vídeos não puderam ser verificados de forma independente. Também não foi fornecido nenhum contexto sobre o motivo pelo qual os homens nos vídeos foram presos pelo Hamas.

O grupo extremista Hamas é acusado há muito tempo de deter e torturar civis que poderiam ser suspeitos de colaborar com Israel.