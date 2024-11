Reprodução Santrosa





A cidade de Sinop , em Mato Grosso , foi abalada neste domingo (10) pela descoberta do corpo da cantora , empresária e suplente de vereadora , Santrosa (PSDB) , de 27 anos. A artista transexual foi encontrada decapitada , com mãos e pés amarrados, em uma área de mata na zona rural do município, a 480 km de Cuiabá . O desaparecimento havia sido registrado por familiares após ela sair de casa no sábado (9) e não retornar.

De acordo com informações da Polícia Civil , Santrosa deixou sua residência por volta das 11h e não deu mais notícias. A família relatou que a artista tinha um show agendado para a noite de sábado, mas não compareceu ao evento, o que gerou preocupação e levou ao registro do boletim de ocorrência.

A polícia segue investigando o caso, que chocou a comunidade local, mas ainda não divulgou possíveis suspeitos ou a motivação para o crime. Santrosa era uma figura conhecida na região, tanto por sua atuação política quanto por sua carreira artística, o que torna o crime ainda mais impactante para amigos, fãs e apoiadores.