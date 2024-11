José Avelino Neto/Secretaria da Saúde do Ceará Bebê gigante nasce no Ceará

Uma mulher de 31 anos deu à luz um bebê de 5,1 kg em Quixeramobim , no Ceará . O caso considerado raro.

Antony Gael nasceu no Hospital Regional do Sertão Central . É o terceiro filho da agricultora Daniela Barbosa Nobre .



O parto, realizado por cesárea, ocorreu sem complicações, segundo informações do hospital. Bebês com mais de 4 kg são considerados "macrossômicos", condição que ocorre em cerca de 5% dos recém-nascidos no Brasil.

Em entrevista divulgada pela Secretaria de Saúde do Ceará , Daniela contou que, a partir do sétimo mês de gestação, começou a sentir um cansaço intenso e suspeitou que o bebê nasceria com mais peso do que os filhos anteriores. “A barriga estava enorme”, relatou.

Mãe e filho receberam alta dois dias após o parto e continuarão sob acompanhamento de um nutricionista e de um pediatra.

Embora Antony Gael tenha nascido com peso elevado, o recorde de maior bebê registrado no Brasil foi alcançado em janeiro de 2023, quando Angerson Santos nasceu em Parintins, no Amazonas, com impressionantes 7,3 kg e 59 centímetros.