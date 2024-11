AFP Donald Trump venceu as eleições dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6)

A vitória do republicano Donald Trump para comandar os Estados Unidos nos próximos quatro anos provocou uma "crise política" no Partido Democrata .

Nesta quarta-feira (6), uma fonte da campanha da adversária do republicano, Kamala Harris, afirmou à CNN que o presidente norte-americano, Joe Biden, "tem grande responsabilidade na derrota".

Já o presidente do Comitê Nacional Democrata, Jaime Harrison, que foi duramente criticado por defender fortemente a permanência de Biden na disputa em meio à pressão pelo seu afastamento após o péssimo desempenho no debate em junho, pretende deixar o cargo e não concorrer novamente à liderança no início do próximo ano.

De acordo com rumores da mídia, Harrison se reunirá com a equipe do comitê nas próximas horas para uma análise dos decepcionantes resultados eleitorais. Além disso, deve definir um possível cronograma para uma votação de liderança, que deve ocorrer antes de abril.

Fontes destacaram que entre os possíveis sucessores do líder do Comitê Nacional Democrata estão os governadores Andy Beshear, do Kentucky, e Phil Murphy, de New Jersey, além da democrata Stacey Abrams, da Geórgia, e Ken Martin, que dirige o partido estadual em Minnesota.