JIM WATSON Elon Musk investiu na candidatura à presidência de Donald Trump





Após ser eleito presidente dos EUA , Donald Trump deve ter como uma das prioridades do governo o sonho do bilionário e apoiador Elon Musk de levar pessoas a Marte . Fontes disseram à agência Reuters que haverá grandes mudanças para o programa lunar da Nasa e um impulso para a SpaceX , empresa aeroespacial de Musk.

O programa Artemis, que tem como objetivo usar o foguete Starship para testar missões à Lua antes de ir a Marte , deverá se concentrar mais no objetivo final sob o comando de Trump e visar missões sem tripulação nos próximo anos, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com a crescente agenda de política espacial do republicano.

A Nasa sob o comando de Trump provavelmente vai firmar contratos espaciais de preço fixo que transfiram maior responsabilidade para as empresas privadas e reduzam os programas de orçamento excessivo que sobrecarregam o programa da agência.

Programa espacial para Marte

Elon Musk gastou US$ 119 milhões na candidatura de Trump à presidência dos EUA e elevou com sucesso a política espacial durante a transição presidencial, o que não é muito comum. Em setembro, Trump disse a repórteres que a Lua é uma "plataforma de lançamento" para seu objetivo final de chegar a Marte.

"No mínimo, vamos ter um plano mais realista para Marte, você verá Marte sendo definido como um objetivo", disse Doug Loverro, consultor do setor espacial que já liderou a unidade de exploração humana da Nasa durante o primeiro governo de Trump, entre 2017 e 2021.

De acordo com as fontes obtidas pela Reuters, os planos ainda podem mudar à medida que a equipe de transição de Trump toma forma nas próximas semanas. Donald Trump lançou o programa Artemis em 2019 durante seu primeiro mandato e foi uma das poucas iniciativas mantidas sob o governo do presidente Joe Biden. Os assessores espaciais do republicano querem renovar um programa que, segundo eles, definhou em sua ausência, disseram as fontes.

Facilidade para o programa

O bilionário Elon Musk teve benefícios com o apoio à Trump, como a redução da regulamentação do governo para o programa e a redução das burocracias, que são usadas como base fundamental na evolução do projeto para ir a Marte.

Os desejos de desregulamentação de Musk provavelmente vão desencadear mudanças na Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), cuja supervisão de lançamentos de foguetes privados frustrou Musk por retardar o desenvolvimento da Starship.





O empresário disse em setembro que a SpaceX pousará a Starship em Marte em 2026 e que uma missão tripulada virá em seguida, dentro de quatro anos. Trump disse em comícios que discutiu essas ideias com Musk.