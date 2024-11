Alan Santos/PR Presidentes se encontraram durante viagem de comitiva brasileira aos EUA

Aliado de Donald Trump , o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não poderá comparecer à posse do republicano, marcada para o próximo dia 20 de janeiro nos Estados Unidos . O ex-mandatário brasileiro não pode deixar o país, uma vez que teve seu passaporte retido em meio às investigações da tentativa de golpe de Estado em 2022.

Para que o comparecimento na posse seja possível, a defesa de Bolsonaro deve recorrer mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal (STF) e solicitar a revogação da medida. Em ocasiões anteriores, ao ingressarem com o mesmo pedido, a revogação foi negada.

Na prática, Bolsonaro só terá seu passaporte de volta caso seja favorecido ou por uma decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga a tentativa de golpe, ou por uma votação colegiada na Primeira Turma do Supremo, encarregada da avaliação dos recursos sobre o tema no tribunal.

O passaporte de Bolsonaro foi apreendido pela Polícia Federal em fevereiro, por ordem de Moraes no âmbito da operação "Tempus Veritatis", que mirou o ex-presidente, ex-assessores e aliados, incluindo militares de alta patente.

Em março, Moraes rejeitou o pedido do ex-presidente para a devolução do passaporte - Bolsonaro queria viajar para Israel a convite do primeiro-ministro do país, Binyamin Netanyahu.

Inelegível

Bolsonaro está inelegível até 2030 após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) devido aos ataques e mentiras sobre o sistema eleitoral.

Além disso, foi indiciado neste ano pela Polícia Federal nas investigações sobre as joias e a falsificação de certificados de vacinas contra a Covid-19.

O ex-presidente também é alvo de outros inquéritos, que apuram os crimes de tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado democrático de Direito, incluindo os atos golpistas de 8/1.

Parte dessas investigações está no âmbito do inquérito sobre as milícias digitais relatado por Moraes e instaurado em 2021. Sendo assim, ainda há chances de Bolsonaro ser condenado em diferentes frentes.

Se processado e condenado pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito e associação criminosa, o ex-presidente brasileiro poderá pegar uma pena de até 23 anos de prisão e ficar inelegível por mais de 30 anos.

Bolsonaro reage à vitória de Trump

Nesta quarta-feira (6), com a vitória de Trump surgindo no horizonte, Bolsonaro postou um vídeo no X exibindo imagens de um encontro com Trump nos Estados Unidos, enquanto os dois ainda eram presidentes.

Na publicação, o ex-presidente agradeceu a Deus pela vitória de Trump e citou uma passagem bíblica: "O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã."