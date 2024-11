KAMIL KRZACZYNSKI Montagem feita em 1º de outubro de 2024 do ex-presidente americano Donald Trump em Wisconsin e a vice-presidente, Kamala Harris, no Arizona

O republicano Donald Trump tem 266 votos no Colégio Eleitoral , enquanto a democrata Kamala Harris soma 219 nas eleições presidenciais de terça-feira (5) nos Estados Unidos, segundo projeções da mídia americana.

Com o anúncio dos últimos resultados, a mídia dos EUA projeta vitórias para Trump em mais da metade dos 50 estados do país, incluindo os estados-pêndulo da Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia, além dos importantes Texas e Ohio.

Kamala, por sua vez, conquistou 15 estados, com destaque para a Califórnia e Nova York, além da capital dos EUA, Washington DC.

O número mágico para vencer a presidência é 270 delegados no colégio eleitoral.

A seguir, acompanhe a lista dos estados conquistados por cada candidato e o número correspondente de votos no colégio eleitoral, com base nas projeções da mídia dos EUA, incluindo CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC e CBS:

TRUMP (266)

Alabama (9)

Arkansas (6)

Carolina do Norte (16)

Carolina do Sul (9)

Dakota do Norte (3)

Dakota do Sul (3)

Flórida (30)

Geórgia (16)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Louisiana (8)

Mississippi (6)

Missouri (10)

Montana (4)

Nebraska (4 de 5)

Ohio (17)

Oklahoma (7)

Pensilvânia (19)

Tennessee (11)

Texas (40)

Utah (6)

Virgínia Ocidental (4)

Wyoming (3)

HARRIS (219)