Votos começaram a ser contados às 20h (horário de Brasília)

Um juiz do Condado de Fayette , na Pensilvânia , impediu um juiz eleitoral local de fazer uma contagem manual unilateral de votos nas eleições desta terça-feira (5). O magistrado alegou que a ação viola o código eleitoral estadual.

Segundo a Associated Press , o juiz eleitoral de Washington Township , Vincent Manetta , expressou sua intenção de "remover as cédulas da urna e auditar ou contar manualmente os votos emitidos para cada candidato presidencial", de acordo com uma petição de emergência de Marybeth Kuznik , diretora do Fayette County Bureau of Elections .

A juíza Linda Cordaro ordenou que Manetta cumprisse a lei eleitoral estadual.

Caso ele não cumpra, o juiz ordenou que o departamento do xerife escolte um mesário e os materiais de votação até o Departamento Eleitoral do Condado de Fayette.

Autoridades da Pensilvânia negam alegação de fraude de Trump





Segundo informações da Associated Press, autoridades associadas a ambos os partidos políticos estão negando a alegação de Trump de "fraude em massa" na Filadélfia.

Nas mídias sociais, um dos três membros do conselho eleitoral da Filadélfia, Seth Bluestein, um republicano, disse que não há “absolutamente nenhuma verdade" nessa alegação. É mais um exemplo de desinformação”. Votar na cidade é “seguro e protegido”, disse ele.

O Departamento de Estado do governador democrata Josh Shapiro destacou que "os condados da Pensilvânia, incluindo Filadélfia, estão realizando uma eleição segura e protegida”.

Trump não forneceu detalhes sobre a suposta trapaça. Seus porta-vozes não responderam a pedidos de comentários sobre o que ele quis dizer.

O ex-presidente Donald Trump afirmou haver "trapaça" durante a votação na Filadélfia, maior cidade do estado-pêndulo da Pensilvânia, nesta terça-feira. O candidato, porém, não apresentou provas.