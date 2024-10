Reprodução/NBC News Brittany Randall e sua filha, Kamberlyn Bowler

Uma adolescente de 15 anos está internada em um hospital no Colorado, EUA, com insuficiência renal após contrair uma infecção por E. coli , supostamente causada pelo consumo do sanduíche "Quarterão" do McDonald's . O caso, revelado pela emissora NBC News na última segunda-feira (28), acrescento ao número de afetados pelo surto que contaminou dezenas de pessoas em diversos estados.

Kamberlyn Bowler começou a apresentar sintomas como febre e dor abdominal no início deste mês. Sua mãe, Brittany Randall, relatou que inicialmente pensaram que os sintomas eram semelhantes a uma gripe ou uma virose estomacal. No entanto, a situação rapidamente se agravou, levando Kamberlyn a vomitar e ter diarreia com sangue, o que a deixou alarmada.

Após várias consultas médicas, a jovem foi diagnosticada com insuficiência renal devido à infecção por E. coli e foi transportada de helicóptero para um hospital em Denver no dia 18. Desde então, sua condição tem sido instável, com novos testes sendo realizados regularmente. A mãe descreveu a experiência como uma “montanha-russa”, ressaltando a preocupação com a função renal da filha, que mostra sinais de recuperação, mas ainda pode necessitar de diálise adicional.

Brittany Randall e sua filha processaram o McDonald's com a ajuda de um advogado que representa outros afetados pelo surto. "Ela passou de super saudável a possivelmente ter danos renais permanentes", afirmou Randall.

Em resposta ao surto, o McDonald's retirou as cebolas fatiadas, que foram identificadas como um possível vetor da contaminação. A venda do "Quarterão" foi suspensa em algumas regiões, mas já foi reintegrada ao cardápio.

A empresa também enfrenta um impacto nas vendas, com uma queda global de 1,5% no terceiro trimestre, a maior em quatro anos. Nos Estados Unidos, a diminuição nas visitas de clientes foi significativa, especialmente nos dias 23 a 25 de outubro, coincidindo com o surto. A teleconferência da empresa com acionistas deverá abordar as repercussões do incidente e suas estratégias de recuperação.