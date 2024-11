Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Nesta semana, o Brasil deve registrar aumento nas chuvas , especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Os próximos dez dias prometem volumes elevados de precipitação , com locais apresentando chuvas frequentes, segundo a MetSul Metereologia.

Enquanto isso, a Região Norte ainda não entrou no período chuvoso conhecido como inverno amazônico, que ocorre de dezembro a maio e concentra entre 60% e 70% da precipitação anual. Entretanto, com a aproximação dessa estação, a expectativa é de um aumento gradual nas chuvas, especialmente nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Sul do Pará. No entanto, o Norte do Pará, Roraima, Amapá e parte de Tocantins devem ter chuvas irregulares e menos frequentes.

No Sul do Brasil, a previsão aponta para chuvas em todos os estados, mas com grande variabilidade de volumes. Algumas áreas podem acumular apenas 20 mm a 30 mm em dez dias, enquanto outras, especialmente em Santa Catarina e Paraná, podem ultrapassar os 50 mm. A instabilidade no Rio Grande do Sul deve ser mais perceptível na próxima semana.

Na Região Nordeste, a situação é diferente, com expectativa de pouca ou nenhuma chuva nos próximos dez dias. Os estados da região podem registrar pancadas isoladas, com maior concentração no interior da Bahia, especialmente no extremo Sul.

No Centro-Oeste, os volumes de chuva devem ser elevados, com acumulados variando de 100 mm a 150 mm em muitos municípios, principalmente em Mato Grosso e Goiás. O Mato Grosso do Sul também deve registrar volumes significativos.

São Paulo



Na região de São Paulo, até quinta-feira (31) a nebulosidade deve predominar, especialmente na capital. As manhãs serão nubladas, com possíveis períodos de sol entre o final da manhã e a tarde, embora com baixa probabilidade de chuvas significativas, segundo a Climatempo.

Com o ar frio de origem polar presente na costa paulista, as temperaturas não devem ultrapassar os 24°C até quinta-feira, resultando em um clima ligeiramente frio em áreas como Interlagos.

Entretanto, a partir de sexta-feira (1º) a expectativa é de que o tempo se torne mais abafado, com maior presença de sol. Isso deverá elevar as temperaturas, tornando as tardes mais quentes. Pancadas de chuva poderão ocorrer, mas de forma pontual, sem um padrão generalizado.

Para sábado (2) a previsão indica um dia com sol e algumas nuvens pela manhã, mas a tarde poderá trazer pancadas de chuva com raios, com risco de chuvas moderadas a fortes em diversas áreas da capital paulista.