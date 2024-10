Reprodução / X Avião da American Airlines se envolveu em acidente em pista de táxi





Um acidente com um avião foi flagrado em vídeo durante a última quinta-feira (18), no aeroporto de O’Hare, Chicago, EUA. A turbina da aeronave sugou uma carga que não estava segunda e passava por um caminhão próximo.

O avião é uma aeronave da American Airlines , do modelo Boeing 787. De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA), o veículo apresentou problemas no motor.

O que aconteceu?

No vídeo, é possível ver algumas cargas de bagagem sendo arrastadas por um caminhão na pista de táxi. Ao lado, o avião está parado e com as turbinas ligadas.

Conforme o caminhão passa perto da turbina, diversos contêineres começam a voar e um deles é sugado diretamente para a turbina, espalhando detritos para diversos lados.





A FAA fará uma investigação mais profunda sobre o ocorrido, mas estima-se que a nave tenha se soltado do caminhão e, sem segurança, acabou soltando. Um porta voz disse:

“A tripulação do voo 47 da American Airlines relatou um problema no motor. O avião estava taxiando em direção ao portão do Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago por volta das 16h, horário local, na quinta-feira, 17 de outubro.”

Avião pausado

As pessoas estavam a bordo do avião, mas precisaram descer. Ao todo, tinham 283 passageiros e 12 integrantes da tripulação. Ninguém se machucou.

O avião foi tirado da linha de serviços para investigação e possíveis reparos, além de análise de danos. A empresa disse que seria falta de segurança colocá-lo no ar sem isso.