Filha foi condenada após expor amante do pai





Uma mulher de 24 anos foi condenada na última segunda-feira (21) a três anos de prisão por compartilhar fotos íntimas da amante de seu pai em um site de encontros. O caso ocorreu após o pai da ré , um policial aposentado de 61 anos, ter um relacionamento extraconjugal com a mulher cujas imagens foram divulgadas.

A situação veio à tona quando a esposa do policial descobriu as fotos e as enviou para a filha, que decidiu agir em resposta ao ocorrido.

Com as imagens em mãos, a filha criou um perfil no site de encontros utilizando as fotos da amante de seu pai e incluiu um número de telefone do marido da mulher.

Essa ação foi incentivada por sua irmã, uma ex-agente policial, que a motivou a compartilhar as imagens de forma pública.

A decisão da ré gerou repercussões negativas na vida da vítima, que relatou ter se sentido ansiosa, violada e temerosa quanto a possíveis consequências futuras.





Durante o julgamento, o juiz considerou as ações da ré como "persistentes e rancorosas" e criticou sua falta de remorso em relação ao impacto de suas ações sobre a vida da vítima.

A ré, que inicialmente se declarou inocente, mudou sua defesa para culpada somente após a testemunha da vítima prestar depoimento no tribunal. Essa mudança de postura não foi suficiente para garantir para ela benefícios na sua sentença.

