AFP Ataque israelense no Sul de Beirute, Líbano

Pelo menos três bombardeios israelenses tiveram como alvo os subúrbios do sul de Beirute, reduto do movimento Hezbollah , na noite desta terça-feira (22), depois que Israel pediu a evacuação de alguns bairros da região, informou a agência de notícias oficial libanesa NNA .

A NNA (sigla em inglês) indicou que dois desses bombardeios foram dirigidos contra o distrito de Laylake, perto de um estádio, e imagens da AFP mostravam colunas de fumaça nessa área, que é alvo de bombardeios regulares desde que Israel intensificou sua ofensiva no mês passado.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta terça-feira registrou o momento em que um míssil lançado por Israel atingiu um prédio residencial no sul de Beirute, Líbano. O edifício desabou logo após o impacto.

Nas imagens, um projétil é visto caindo perto do prédio, atingindo possivelmente a base da construção.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que o alvo do ataque era uma instalação utilizada pelo grupo extremista Hezbollah, que mantém forte presença na região. O grupo extremista tem sido alvo frequente de ataques aéreos israelenses desde a intensificação do conflito.

Os bombardeios em Beirute têm sido recorrentes desde setembro, com civis entre as vítimas. Na segunda-feira (21), um ataque aéreo israelense próximo ao Hospital Universitário Rafik Hariri, na capital libanesa, deixou pelo menos 18 mortos, incluindo quatro crianças, e feriu outras 60 pessoas, de acordo com informações do Ministério da Saúde do Líbano.

O alvo do ataque, segundo as IDF, era uma instalação do Hezbollah nas proximidades do hospital. Embora o edifício médico não tenha sido diretamente atingido, o diretor da instituição, Jihad Saadeh, afirmou que destroços gerados pela explosão danificaram a estrutura, mas sem causar vítimas entre os funcionários. Equipes de resgate continuam trabalhando para auxiliar as pessoas atingidas nas imediações do hospital.

Escalada do conflito entre Hezbollah e Israel

Desde o dia 8 de outubro de 2023, o Hezbollah e Israel têm trocado ataques quase diários. O grupo extremista libanês iniciou o lançamento de foguetes contra o norte de Israel em solidariedade ao Hamas, logo após os ataques terroristas que deixaram cerca de 1.200 mortos e resultaram no sequestro de mais de 200 cidadãos israelenses.

O conflito se intensificou no final de setembro, quando Israel passou a realizar ataques aéreos frequentes contra supostas posições do Hezbollah, principalmente no sul do Líbano e nos subúrbios ao sul de Beirute. Até agora, mais de 2.000 pessoas já morreram no Líbano, incluindo civis, militantes e militares libaneses, embora as Forças de Segurança do Líbano não estejam diretamente envolvidas no conflito.

Ainda nesta terça-feira, o Hezbollah reivindicou a autoria de um ataque com drone que atingiu a residência oficial do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

