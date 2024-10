Reprodução As autoridades locais não acreditam que haja mais prisões relacionadas ao episódio





Na manhã de segunda-feira (21), policiais encontraram cinco pessoas mortas a tiros dentro de uma residência em Fall City , Washington . Um adolescente foi preso em conexão com o caso, enquanto outra menor, que também residia na casa, foi encontrada ferida e levada para o hospital em estado estável.

De acordo com o porta-voz do Gabinete do Xerife do Condado de King, Mike Mellis, em entrevista ao "NY Post", duas das vítimas eram adultas e três eram adolescentes, mas os nomes dos mortos ainda não foram divulgados.

As autoridades locais não acreditam que haja mais prisões relacionadas ao episódio, que ocorreu em uma área considerada tranquila, com um baixo índice de criminalidade. "Não tenho motivos para pensar que haverá mais prisões", declarou Mellis.

O caso gerou preocupação na população, uma vez que Fall City possui cerca de duas mil habitantes e é reconhecida como uma região com “muito boa” segurança e baixo índice de criminalidade em geral.





Abalo

Um vizinho das vítimas, identificado como Lynne Trowern, expressou seu estado emocional em resposta ao ocorrido. "Estou em choque total, continuo chorando", disse ele.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que continuam a coletar informações sobre as circunstâncias que levaram ao tiroteio. As investigações visam entender melhor o que aconteceu e fornecer respostas aos moradores abalados.

